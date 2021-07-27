РИАМО - 27 июл. На месте бывшего пустыря в деревне Львово в Волоколамском округе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева установили спортплощадку для детей и взрослых. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

С такой просьбой к губернатору в ходе эфира на телеканале «360» обратилась местная жительница, ветеран Великой Отечественной войны Раиса Копылова. Воробьев проверил, довольны ли жители новым местом для досуга.

«Детская площадка здесь – благодаря Раисе Ивановне. Она человек легендарный. Мы стараемся в каждом населенном пункте устанавливать такие (площадки – ред.). Здесь можно не только спортом заниматься и играть, но и просто приходить мамам общаться. Стараемся везде перемены обеспечивать», – сказал Воробьев жителям.

Копыловой 91 год. Во время войны она работала в колхозе, помогала снабжать солдат продуктами. По ночам Копылова вязала для них шерстяные изделия. У ветерана 9 внуков, 14 правнуков и 1 праправнук.

«Раньше детям некуда было деться, они ходили вдоль деревни туда-сюда. А теперь у них есть замечательная игровая площадка. Мне самой она очень нравится, я с удовольствием даже покаталась на качелях. Очень рада, что губернатор услышал мою просьбу. И дети рады, и родители – для всех в деревне это большое счастье», – рассказала Копылова.

Проект новой площадки обсуждали жители деревни. Сначала они выбрали место, потом функционал. 3 спортивно-игровые зоны разместили почти в центре деревни, где ранее был заросший пустырь. Там есть площадка для футбола, баскетбола, воркаут-площадка с турниками и силовыми элементами, игровые объекты. На объекте уложили травмобезопасное экологичное резиновое покрытие, обустроили асфальтированные дорожки.

Жители также попросили губернатора газифицировать деревню к I кварталу 2023 года, построить водозаборный узел, сделать новую автобусную остановку, отремонтировать и установить освещение на участке дороги Ханево – Афанасово. Воробьев отметил, что приедет через год и проверит, как идут работы.