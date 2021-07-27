РИАМО - 27 июл. Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам столичного предприятия ООО «ГТ-АТ», сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, с марта 2020 года по март 2021 года руководство указанной компании полностью не выплатило заработную плату 6 работникам. При этом, по предварительным данным, финансовая возможность на выплату была.

В итоге сумма задолженности составила более 4 млн рублей.

В настоящее время следствием устанавливается точное число сотрудников, перед которыми имеется задолженность, а также принимаются меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим. Расследование по уголовному делу продолжается.