РИАМО - 27 июл. Компания Xiaomi продемонстрировала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новинка имеет привлекательный дизайн и гибридное шумоподавление. Производители утверждают, что наушники воспроизводят звук очень высокого качества, а поддержка Bluetooth 5.2 позволяет подключаться сразу к двум устройствам, поэтому пользователи могут с легкостью осуществить переключение с просмотра видеоматериала на ПК на прием звонка со смартфона.

Автономная работа наушников составляет около 6 часов. Зарядный кейс увеличивает его до 28 часов.

Десятиминутная зарядка обеспечит пользователей еще тремя часами музыки. Стоимость новинки составляет 70 евро.