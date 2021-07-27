РИАМО - 27 июл. iPhone 14 будет сделан из титана, ранее производитель использовал нержавеющую сталь, сообщает Газета.ru.

Аналитики высказали мнение, что изменение в смартфоне будет самым значительным. Телефон выйдет в 2022 году. Ранее компания Apple не использовала титан в производстве смартфонов.

Новый материал устойчивее к царапинам, коррозии, изгибу, а также легче стали.

Однако речь идет именно о металлических гранях смартфона — задняя часть будет выполнена из стекла, чтобы обеспечить исправное функционирование беспроводной зарядки MagSafe.