РИАМО - 27 июл. Одинцовский городской суд продлил срок наказания двум иностранным гражданам, их признали виновными в покушении на передачу грудного ребенка посторонним людям, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В суде установлено, что 13 октября 2020 года мужчина и женщина в одном из кафе в Одинцовском округе из-за тяжелого материального положения пытались безвозмездно отдать посторонним своего 1,5-месячного сына. Преступные действия осужденных пресекли сотрудники правоохранительных органов.

За данное преступление суд ранее назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы, наказание они отбывают в исправительной колонии общего режима.

Гособвинитель не согласился с этим приговором из-за чрезмерной мягкости назначенного наказания и внес апелляционное представление об изменении приговора.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда представление прокуратуры было удовлетворено. Осужденным назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы каждому, которое они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.