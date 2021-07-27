РИАМО - 27 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о награждении 19 семей почетным знаком «Родительская слава», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Почетный знак учредили в 2009 году для укрепления института московской семьи, повышения престижа многодетной семьи, социального статуса материнства и отцовства.

Награды удостаиваются родители или усыновители, постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и, состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством, либо, в случае неполной семьи, один из родителей, который воспитывает. Также на награду могут рассчитывать те, кто воспитал 5 и более детей достойными гражданами Российской Федерации.

Награждение производится по достижении 5 ребенком возраста 5 лет. При награждении знаком «Родительская слава города Москвы» одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 219 тыс. 015 рублей.

С момента учреждения знака «Родительская слава города Москвы» ими были награждены 315 многодетных семей.

В 2021 году награду получили 19 семей (38 родителей), в которых родились и воспитываются 127 детей. В том числе 11 детей – в 1 семье, 10 детей – в 1 семье, 8 детей – в 1 семье, по 7 детей – в 6 семьях, по 6 детей – в 6 семьях, по 5 детей – в 4 семьях.

В числе награжденных: Антонова Надежда Ивановна, Антонов Андрей Викторович – 6 детей; Винокурова Маргарита Валерьевна, Винокуров Сергей Владимирович – 7 детей; Гужева Алла Витальевна, Гужев Андрей Викторович – 10 детей; Завьялова Ольга Игоревна, Завьялов Владимир Александрович – 7 детей

А также Каржева Анна Ярославна, Каржев Данила Александрович – 8 детей; Карпенко Тамара Шалвовна, Карпенко Владимир Николаевич – 6 детей; Колганова Елена Викторовна, Васильев Василий Васильевич – 5 детей; Колесникова Анна Сергеевна, Колесников Олег Викторович – 6 детей; Колесникова Елена Сергеевна, Колесников Сергей Алексеевич – 11 детей; Купцова Екатерина Анатольевна, Купцов Вадим Николаевич – 7 детей; Ливенская Ольга Вячеславовна, Кордонский Тимофей Тарасович – 7 детей.

Кроме того, Мечехия Наталья Витальевна, Мечехия Ираклий Теймуразович – 6 детей; Паринова Станислава Владимировна, Паринов Алексей Вячеславович – 5 детей; Сон Ольга Александровна, Сон Александр Иванович – 6 детей; Угольникова Елена Николаевна, Угольников Александр Евгеньевич – 7 детей; Фетисова Татьяна Сергеевна, Фетисов Алексей Борисович – 5 детей; Шевелкина Ксения Геновна, Шевелкин Сергей Сергеевич – 7 детей; Юданова Елена Викторовна, Юданов Олег Сергеевич – 5 детей; Юдина Татьяна Юрьевна, Юдин Сергей Евгеньевич – 6 детей.