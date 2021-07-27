РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 июл. Сотрудники Госавтоинспекции Щелкова проводят «скрытое патрулирование» в рамках профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое будет проходить до 1 августа, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Превышение скорости и выезд на полосу для встречного движения – это самые аварийно-опасные нарушения правил. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям.

В связи с этим в Щелкове проводится «скрытое патрулирование», направленное на выявление нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

«Скрытое патрулирование» дает возможность осуществлять более полный контроль за дорожным движением. Совместно с экипажем работает автомобиль «скрытого патруля». Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, инспекторы снимают нарушение с помощью фото-видеофиксации. Далее транспортное средство останавливает экипаж ДПС и на нарушителя составляется административный материал. Водителям, которые сомневаются в своем нарушении, демонстрируют видеозаписи. Также с водителями проводятся профилактические беседы.