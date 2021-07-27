РИАМО - 27 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники МЦД-2 – участок от ТТК до реки Яузы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Площадь, на которой проведут благоустройство, составляет 64,18 га. На базе станции Серп и Молот Горьковского направления МЖД будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), который объединит 2 линии метро (Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую) и 2 линии МЦД (МЦД-2 и МЦД-4).

Будут построены новые платформы, а станцию Москва-Товарная МЦД-2 перенесут ближе к площади Рогожская Застава.

Проект планировки предусматривает строительство крытого надземного перехода с пассажирским вестибюлем на станции Серп и Молот, который оборудуют лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами.

Также обустроят и переход, с помощью которого можно будет свободно перейти ж/д пути. Этот переход обеспечит комфортную пешеходную связь между районами Таганский и Лефортово.

Еще в рамках проекта планируют провести реконструкцию двух существующих пешеходных переходов на станциях МЦД-2 Москва-Товарная (надземный) и Калитники (подземный).

Рядом со станциями Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, велопарковки, современные остановочные пункты НГПТ, стоянки такси и парковки для автомобилей.

Кроме того, после благоустройства пешеходы смогут воспользоваться тротуарами, а велосипедисты – специальными дорожками. А еще проведут переустройство инженерных коммуникаций, включая сети дождевой канализации и уличного освещения.