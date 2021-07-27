РИАМО - 27 июл. Тхэквондисты из России впервые в истории смогли выиграть медальный зачет на Олимпийских играх, сообщает Газета.ru.

Золото завоевал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряная медаль - у Татьяны Мининой (до 57 кг), бронзу выиграл Михаил Артамонов (до 58 кг).

Еще один российский боец Владислав Ларин (свыше 80 кг) вышел в финал Олимпийских игр в Токио.

По одной победе на счету у сборных команд Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана, но представители данных стран не смогли пробиться в финалы.

Олимпиада началась в Токио 23 июля, соревнования будут проходить до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная РФ выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.