РИАМО - 27 июл. Архитекторы, которые станут победителями открытого конкурса на разработку проектов пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, получат гранты. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Гранты будут выделены из бюджета Москвы, их общая сумма составит до 150 млн рублей. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Благодаря грантам архитекторы смогут компенсировать затраты на оплату труда специалистов, задействованных в реализации проекта, в том числе привлеченных на основании договора о создании консорциума.

Авторы проектов также смогут компенсировать оплату услуг других организаций в рамках реализации проектов, арендную плату за использование оборудования и помещений в целях реализации проекта.

Объявление о проведении конкурса можно посмотреть по ссылке. Заявки прекратят принимать 30 июля.

Победители конкурса должны разработать концепции 7 мостов. Из них 3 автомобильных: в створе улицы Мясищева, Новозаводской улицы, Берегового проезда. Кроме того, нужно разработать проекты 4 пешеходных мостов: через водоотводный канал Москвы-реки, на Островную улицу, в сторону парка «Фили» и в Нагатинском затоне (с возможностью проезда уборочной техники).

Рассмотреть и оценить конкурсные заявки планируют 3 августа.