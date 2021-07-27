РИАМО - 27 июл. 43% участников опроса сообщили, что полностью доверяют выбору искусственного интеллекта по поиску партнеров на сайтах знакомств, сообщает Газета.ru.

Исследование провела «Лаборатория Касперского». В качестве респондентов выступили 18 тыс. пользователей со всего мира.

Так, 64% из них считают, что алгоритмические рекомендации партнера полностью соответствуют их предпочтениям. А 43% сообщили, что отправятся на свидание только с теми, кого подобрала нейросеть.

56% опрошенных не уверены, могут ли алгоритмы охватить всю сложность факторов, привлекающих людей друг к другу. Более того, 39% считают, что подобный алгоритм бесчеловечен.