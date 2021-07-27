РИАМО - 27 июл. Житель столицы Александр Кузнецов поделился впечатлениями о реабилитации в Крыму после коронавируса. Он рекомендовал всем, кто переболел Covid-19, обязательно отправляться на реабилитацию, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Курс реабилитации я проходил в санатории в Алуште: 14 дней по 3500 рублей за сутки. Точно не вспомню все процедуры, но было точно лазерное облучение крови, какой-то аппарат, который воздействовал на организм с помощью магнитных полей. Еще массажи, бассейн, электрофорез грудной клетки, правильное питание, постоянные прогулки и дыхательные упражнения, море. Также мы постоянно пели песни и радовались жизни», — сказал Кузнецов.

Благодаря природе, мягкому климату, целебному горному и морскому воздуху полуостров всегда посещали люди для лечения органов дыхания.

Реабилитацию можно пройти примерно в 50 санаториях и отелях, где есть вся необходимая технико-материальная база и квалифицированный персонал.

Москва — один из лидеров по числу заявок на реабилитацию после коронавируса в Крыму. Если же человек решит пройти лечебную программу по собственному желанию, то средняя стоимость полноценного тура на одного человека составит около 40-50 тысяч рублей без учета перелета.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- ВОЗ удалила «российский» штамм коронавируса из списка отслеживаемых мутаций. Штамм «эпсилон», зафиксированный в США, в июле также понизили в уровне опасности.

- Коронавирус выявлен у духовника патриарха Кирилла. Отец Илий чувствует себя удовлетворительно.

- Песков дал оценку борьбе с Covid‑19 в России:

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил Песков.

- Подмосковные врачи вылечили от Covid‑19 еще 1976 человек. Общее число выздоровевших достигло 307 306.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4912 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106.

- За сутки в России зарегистрировали 23 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 973 больных. В Москве - 2 623.

- В Минздраве РФ одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В исследовании будут участвовать 150 пациентов.

- Производитель фальшивых Covid‑сертификатов задержан в Москве. Мужчина признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тыс. рублей.

- Пандемия сохраняет высокий спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. Всего на загородном рынке аренды в Московской области выставлено порядка 3 тыс. лотов.