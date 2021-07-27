РИАМО - 27 июл. В 2021 году июль в Москве выдался по-настоящему летним и жарким, он может войти в пятерку самых жарких июлей. По статистике, за все время метеонаблюдений второй месяц лета в два раза чаще бывает теплым, чем холодным, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первая декада месяца ознаменовалась наступлением трудно переносимой жары. Температура воздуха превышала отметку в +30 градусов в течение 11 дней. Температура воздуха устанавливала новые рекорды.

С 22 июля ситуация, наконец, изменилась, но прохлада задержалась ненадолго. Уже с 27 июля в город вернулось тепло, хотя показатели температуры и не должны достичь тех же значений, что и в середине месяца.

На сегодняшний день июль 2021 года закрепился на 6 месте среди самых жарких. Его опережают показатели 1936, 1938, 2001, 2002, 2011 годов и абсолютный рекордсмен по жаре – июль 2010 года.

Рекорд по дефициту осадков июлю 2021 года тоже не побить. На сегодняшний день в Москве выпало 34 мм осадков, тогда как в 2014 году набралось всего 4 мм.

Узнайте, где искупаться и позагорать летом в Москве>>