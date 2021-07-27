РИАМО - 27 июл. Около 60% работ по комплексному благоустройству территории от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания в столицы уже выполнили. Ход работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэрии и правительства столицы.

«Несмотря на пандемию, Москва продолжает развиваться и формировать комфортную городскую среду. В этом сезоне, как и в прошлые годы, большинство проектов благоустройства реализуем в жилых районах», – заявил мэр.

В центре столицы реализуется сразу несколько объектов. Ведутся работы по благоустройству Красной Пресни и ее продолжения – Звенигородского шоссе.

Ранее благоустройство уже проводилось в нескольких знаковых местах Пресненского района. Работы проходили на Краснопресненской набережной и площади у станций столичной подземки «Улица 1905 года», «Баррикадная» и «Краснопресненская».

«Теперь очередь дошла до главной улицы района. Также приведем в порядок расположенный по соседству парк Декабрьского восстания. В результате исторический район станет еще комфортнее и привлекательнее для прогулок и отдыха горожан», – рассказал Собянин.

Роль территорий

Красная Пресня и Звенигородское шоссе играют в жизни города разные роли. На Красной Пресне находятся точки притяжения жителей города и туристов. Здесь расположены Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских и парк Декабрьского восстания.

Звенигородское шоссе – это транзит, основными общественными пространствами которого являются дворовые территории вдоль него.

От ролей этих улиц зависит и цель проводимого благоустройства. Реконструкция подчеркнет значение Красной Пресни как уникальной исторической части Москвы, а на Звенигородском шоссе будут созданы комфортные условия для местных жителей.

Во время благоустройства на Красную Пресню вернут зеленые насаждения – деревья, кустарники и газоны, исчезнувшие много десятков лет назад. На нечетной стороне улицы появится прогулочный маршрут, где разместят площадки для отдыха, отделенные от проезжей части аллеей лип, рябин и кленов.

Новую точку притяжения обустроят на углу Красной Пресни и Трехгорного вала. Там появится видовая зона с местами для отдыха.

На участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК появятся удобные тротуары, деревья и кустарники. Вдоль шоссе установят фонари, они будут освещать путь мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю.

Обновление парка

Затронет благоустройство и парк Декабрьского восстания. Его создали здесь 100 лет назад. В нем установят удобные скамейки, восстановят парковую ограду, обустроят современные площадки для игр детей разных возрастов и зоны для спортивных тренировок. В парке высадят и дополнительные деревья, кустарники и многолетние цветы.

Для собаководов организуют 2 площадки для выгула – для мелких и для крупных пород. Пространство сделают доступным для маломобильных граждан и мам с колясками. На входе со стороны Рочдельской улицы установят пандус.

В северо-восточном углу парка находится уникальное историческое здание кордегардия Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала сохранившаяся до наших дней.

Общая площадь участка, где проводится комплексное благоустройство, составляет 25,85 га. На объекте задействовано более 420 человек и 100 единиц техники. Завершить благоустройство планируется до конца августа.

Набережные и парки

С 2011 года в Москве привели в порядок и благоустроили 765 парков. Их общая площадь составила более 18 тыс. га. В 2021 году планируется благоустроить более 20 общественных пространств не только в центре, но и в других округах города. Среди них пространство возле центра «Моя работа» на Шаболовке и Дмитровский переулок, соединяющий Петровку и Большую Дмитровки.

Кроме того, идут работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчук - Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского и Раушских переулков.

Создаются вело-пешеходные маршруты, экотропа, смотровые площадки, зоны для игр и занятия спортом, а также эколого-просветительский центр «Яуза» на 2 территориях в пойме притока Яузы реки Чермянки.

В рамках программы «Мой район» благоустраиваются знаковые объекты в округах столицы общей площадью более 1 тыс. га. А также территории 375 учреждений образования.