РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В поселке Малаховка городского округа Люберцы заасфальтировали порядка 1,2 тыс. кв. м дороги, сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

В рамках содержания дорог в поселке Малаховка проведено асфальтирование картами площадью более 1,2 тыс. кв. м по улице Советской, ямочный ремонт дорожного полотна по адресам: улицы Гаражная, 3А, Малаховская и Цветная, 2-й Малаховский проезд.

По улицам Герцена, Мичурина, Больничной, Советской ведутся работы по уборке смета.