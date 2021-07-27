РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В многоквартирных домах городского округа Люберцы заменили 69 лифтов с начала года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На текущий год в округе запланирована замена 87 лифтов в 24 жилых домах. На сегодня обновили 69, что составило 79% от установленного плана. В работе у подрядчиков 18 лифтов», - пояснил Ружицкий.

Всего будет заменено 64 пассажирских и 23 грузовых лифта.

«Подрядная организация завершит данные работы до конца 4-го квартала 2021 года», - отметил глава Люберец.