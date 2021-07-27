РИАМО - 27 июл. В столице на Хорошевской эстакаде столкнулись два автомобиля, после этого в них врезался еще один, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Правый и средний ряд эстакады заняты. Движение по внутренней стороне ТТК оказалось затруднено на 4,3 км.

По информации ведомства, в дорожной аварии никто не пострадал.

Специалисты департамента рекомендуют водителям выбирать пути объезда.