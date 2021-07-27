РИАМО - 27 июл. С 3 по 5 сентября в Коломне пройдет ежегодный фестиваль travel-блогеров «Слет по рюкзакам», в нем примут участие около 100 блогеров, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Гостями мероприятия станут блогеры, странствующие по всему миру, с аудиторией до 1,5 млн человек. Фестиваль развернется у стен Коломенского кремля.

Палаточный лагерь для участников расположится на берегу реки Коломенки. Организаторы готовят для гостей выставку автокемперов и модулей для глэмпинга, туристические перфомансы, а также рассказы про интересные туристические маршруты.

В этом году слет пройдет в пятый раз.

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