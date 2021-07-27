РИАМО - 27 июл. Наибольшее число случаев заражения Covid-19 за сутки в Подмосковье выявили в Одинцовском округе (191), Раменском округе (146), Мытищах (145), Солнечногорске (133) и Химках (119), сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

88 новых случаев выявили в Ленинском округе, 85 – в Люберцах, 69 – в Королеве, 67 – в Подольске, 62 – в Домодедове, 61 – в Шатуре, 57 – в Орехово-Зуевском округе, 56 – в Балашихе, 50 – в Истре, 45 – в Богородском округе, 39 – в Красногорске.

38 новых случаев коронавируса выявили в Лобне, 31 – в Наро-Фоминском округе, по 29 – в Щелкове и Дмитровском округе, по 26 – в Ивантеевке и Долгопрудном, по 24 – в Черноголовке и Клину, по 22 - во Фрязине и Павловском Посаде, 19 – в Рузском округе, 18 – в Дубне.

По 17 случаев выявили в Электростали и Сергиево-Посадском округе, по 16 – в Ступине и Волоколамском округе, 15 – в Дзержинском, по 14 – в Жуковском и Зарайске, 13 – в Егорьевске.

По 12 случаев Covid-19 выявили в Краснознаменске и Пушкине, 11 – в Реутове, 10 – в Лосино-Петровском, 9 – в Луховицах, по 8 – в Лыткарине, Воскресенске и Коломне, по 6 – в Шаховской, Лотошине, Бронницах и Можайском округе, по 5 – в Чехове, Серпухове и Талдомском округе, по 3 – в Озерах, Котельниках и Кашире, 2 – во Власихе.

По одному случаю заражения выявили в Звездном городке и Электрогорске.

Ни одного случая не выявили в Молодежном, Красноармейске, Рошале, Пущине, Протвине и Серебряных Прудах.

За минувшие сутки в регионе выявили 1973 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Подмосковье выявили 379418 случаев.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- ВОЗ удалила «российский» штамм коронавируса из списка отслеживаемых мутаций. Штамм «эпсилон», зафиксированный в США, в июле также понизили в уровне опасности.

- Коронавирус выявлен у духовника патриарха Кирилла. Отец Илий чувствует себя удовлетворительно.

- Песков дал оценку борьбе с Covid‑19 в России:

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил Песков.

- Подмосковные врачи вылечили от Covid‑19 еще 1976 человек. Общее число выздоровевших достигло 307 306.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4912 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106.

- За сутки в России зарегистрировали 23 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 973 больных. В Москве - 2 623.

- В Минздраве РФ одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В исследовании будут участвовать 150 пациентов.

- Производитель фальшивых Covid‑сертификатов задержан в Москве. Мужчина признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тыс. рублей.

- Пандемия сохраняет высокий спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. Всего на загородном рынке аренды в Московской области выставлено порядка 3 тыс. лотов.