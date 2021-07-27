РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 июл. В связи с плановыми работами по ремонту энергооборудования 28 июля планируется отключение электроэнергии в домах по улице Садовой в деревне Медвежьи Озера Щелкова, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики Щелковского РЭС филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» произведут двухчасовое отключение в период с 10:00 до 17:00 для производства работ по опиловке деревьев вдоль воздушной линии 6 кВ.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.