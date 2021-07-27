РИАМО - 27 июл. Сотрудники Госавтоинспекции инициировали проведение проверки после того, как в Сети появилось видео, где мужчина переехал проезжую часть на моноколесе с ребенком на руках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, где мужчина преодолел пешеходный переход на пересечении Борисовских прудов и Братеевского моста.

Это уже не первый подобный случай. Ранее в Сети появилось видео, где мужчина вместе с ребенком ездил на большой скорости по проезжей части на электросамокате.

Между тем, с начала года в Москве произошло 19 ДТП с участием детей на электросамокатах.