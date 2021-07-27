РИАМО - 27 июл. Всемирная организация здравоохранения перестала мониторить штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России. В список отслеживаемых мутаций «российский» вариант Covid-19 попал 9 июня, исключили его 23 июля, сообщает Газета.ru.

Его не обозначили буквой греческого алфавита, как найденный в Индии штамм «дельта», признав не вызывающим опасения и интереса.

Штамм «эпсилон», зафиксированный в США, в июле также понизили в уровне опасности. Его переместили из списка вариантов, представляющих интерес, в тот, где фиксируются штаммы для мониторинга.

Группа представляющих интерес состоит из штаммов, география которых растет, как и заболеваемость. По вариациям попавшим туда должно быть подтверждение об их способности менять свойства коронавируса. В настоящее время таких штаммов 4: «эта» (выявлен впервые в Великобритании и Нигерии), «йота» (США), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

Группа вызывающих опасение включает штаммы, несущие большую опасность. Они увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и внесли новые симптомы. Также они могут сделать Covid-19 более устойчивым к вакцинам, лекарствам и способам борьбы с ним.

Таких мутаций в настоящее время тоже 4: «альфа» (Великобритания), «бета» (ЮАР), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- ВОЗ удалила «российский» штамм коронавируса из списка отслеживаемых мутаций. Штамм «эпсилон», зафиксированный в США, в июле также понизили в уровне опасности.

- Коронавирус выявлен у духовника патриарха Кирилла. Отец Илий чувствует себя удовлетворительно.

- Песков дал оценку борьбе с Covid‑19 в России:

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил Песков.

- Подмосковные врачи вылечили от Covid‑19 еще 1976 человек. Общее число выздоровевших достигло 307 306.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4912 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106.

- За сутки в России зарегистрировали 23 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 973 больных. В Москве - 2 623.

- В Минздраве РФ одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В исследовании будут участвовать 150 пациентов.

- Производитель фальшивых Covid‑сертификатов задержан в Москве. Мужчина признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тыс. рублей.

- Пандемия сохраняет высокий спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. Всего на загородном рынке аренды в Московской области выставлено порядка 3 тыс. лотов.