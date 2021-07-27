РИАМО - 27 июл. Свыше 70 тыс. незадекларированных долларов США пыталась вывезти в ОАЭ гражданка России. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Гражданку остановили в «зеленом» коридоре. Во время устного допроса женщина заявила, что при себе имеет 4 тыс. долларов. Однако на досмотре гражданка предъявила к контролю 40 тыс. долларов, а в багаже обнаружилось еще свыше 30 тыс. долларов.

Общая сумма перевозимой валюты составила 72 550 долларов, 10 дирхам ОАЭ и 50 рублей. Это более 5,3 млн рублей в эквиваленте.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России.

Домодедовская таможня напоминает, что, согласно таможенному законодательству ЕАЭС, перевозимые наличные средства общей суммой более 10 тыс. долларов необходимо письменно декларировать.