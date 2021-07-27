РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Свыше 750 жителей подмосковного Красногорска получили государственную социальную помощь с начала нынешнего года, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

«В городском округе Красногорск государственная социальная помощь с начала года была оказана 760 гражданам», – сказала начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.

Всего в Подмосковье с начала года государственная соцпомощь была оказана порядка 67 тыс. жителей. Ее получили семьи с низким доходом и одиноко проживающие граждане.

Для получения государственной социальной помощи жителям необходимо подать заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах за 3 последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Жители также могут оформить социальный контракт на открытие собственного дела или для выхода из трудной жизненной ситуации, размер помощи составляет от 60 до 250 тыс. рублей», – пояснила зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.