РИАМО - 27 июл. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и областного правительства в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» в Волоколамском городском округе начался капитальный ремонт здания центра культуры и творчества «Родники». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предыдущий частичный ремонт здания проводился практически 20 лет назад. За это время здание не только обветшало, но и морально устарело.

В связи с этим в рамках капитального ремонта будут выполнены следующие работы: укрепление фундамента, замена кровли, обновление архитектурного облика, замена всех коммуникаций, замена всех отделочных материалов, укрепление некоторых помещений, изменение внутренней перепланировки.

Также в рамках контракта будет закуплено современное оборудование.

Уже весной 2022 года все внутренние работы планируется закончить, чтобы творческие коллективы смогли вернуться в родные стены раньше.

После этого начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Ход ремонтных работ находится на особом контроле у главы Волоколамского округа Михаила Сылки.