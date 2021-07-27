РИАМО - 27 июл. В Московской области сумма начисленных штрафов за очаги борщевика на частных землях превысила 33 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Сумма начисленных штрафов за минувшую неделю выросла на 19 млн рублей. Штрафы на сегодняшний день получили собственники свыше 350 участков, 170 из них были оштрафованы за прошедшую неделю.

«Уже несколько лет муниципальный земельный контроль Подмосковья является одним из основных и действенных инструментов в борьбе с распространением борщевика Сосновского по территории региона», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что благодаря выявлению земельными инспекторами очагов опасного сорняка административные комиссии округов региона имеют правовые рычаги воздействия на тех, кто не выполняет обязанности по содержанию земель, а значит подвергает здоровье людей опасности.

Больше всего штрафов начислили на правообладателей частных земель за непроведение мер по борьбе с борщевиком в городском округе Истра (почти 13 млн рублей). Также большое количество штрафов в Клину (почти 8 млн рублей), Рузском округе и Шатуре (2,7 и 2,1 млн рублей соответственно), Солнечногорске (свыше 2 млн рублей).

Борщевик Сосновского - растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк активно размножается, подавляя другие растения. Сок данного растения может быть опасным для человека, так как при попадании на кожу и слизистую вызывает химические ожоги.