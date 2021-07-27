РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Еще 500 участков в деревне Матвеевское Подольска выделят для предоставления многодетным семьям округа в текущем году, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подмосковье с 2011 года реализуется закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Ежегодно для них выделяются земельные участки площадью от 10 до 15 соток как на территории округа, так и в близлежащих муниципалитетах.

В Подольске на сегодняшний день в очереди на получение бесплатных наделов стоит около 1,7 тыс. семей. 26 июля в администрацию округа были приглашены представители 20 первых по списку многодетных семей для участия в процедуре распределения земельных участков.

Если раньше этот процесс проходил путем жеребьевки, то в этот раз семьям дали право самостоятельно выбрать участок из предоставленных. В настоящий момент для многодетных выделено 163 земельных участка. Это 2 участка в деревне Коледино, 28 — в деревне Волково Наро-Фоминского округа, 1 — в деревне Злобино Серпухова, 132 участка в деревне Ваулово Чехова.

В настоящее время идет оформление еще 500 участков в деревне Матвеевское Подольска. Так что до конца текущего года очередь многодетных семей на получение бесплатных земельных участков в муниципалитете значительно сократится.

В месте с тем, ежемесячно по 15-20 семей в Подольске получают право претендовать на бесплатный земельный участок. С начала действия закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным уже более 700 таких семей в округе стали собственниками земельного надела.