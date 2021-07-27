РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 28 июля отключат электроэнергию, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Электричество отключат в мкр. Барыбино на улицах Осипенко, Садовая, Лесная, Спортивная, Чехова, Чернышевского, Фрунзе; мкр. Востряково на улицах 1-я Садовая, Вокзальная, Майская; мкр. Южный на улице Батырева. А также в деревнях Косино и Редькино и селах Вельяминово, Никитское и Кузовлево в СНТ «Речица».

Света не будет на протяжении 2 часов в период с 9:00 до 17:00.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.