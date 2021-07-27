РИАМО - 27 июл. Партия «Единая Россия» представила в Мособлизбирком документы для регистрации списка кандидатов на сентябрьские выборы в Московскую областную думу.

На выборы в Мособлдуму по партийным спискам выдвинуты 80 кандидатов – 5 в общерегиональном списке, 75 - от территориальных групп (по 3 кандидата от 25 территориальных групп).

Общерегиональный список возглавляет губернатор Московской области, член бюро Высшего совета «Единой России» Андрей Воробьев.

Также в общерегиональном списке представлять партию на выборах в законодательный орган государственной власти Московской области VII созыва будут депутат Госдумы Лидия Антонова, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сенатор – представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Виктор Абрамов и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

Кроме того, «Единая Россия» сформировала 25 территориальных групп по 3 человека каждая. Таким образом, в Мособлизбирком сданы документы на регистрацию 80 человек.

«Регистрация списка – очередной, но немаловажный этап в проведении избирательной кампании. Среди сданных сегодня документов – письменные уведомления о том, что кандидаты не имеют счетов и вкладов в иностранных банках, не владеют иностранными финансовыми инструментами», - пояснил Брынцалов.

Он отметил, что избирательная кампания приближается к своей наиболее активной фазе.

«В течение 10 дней будут проверены документы, и в случае регистрации нашего списка начнется полноценная агитационная кампания. Сегодня наша основная задача – это формирование народной программы, программы развития Подмосковья на ближайшие 5 лет. Наши кандидаты встречаются с людьми, собирают инициативы и предложения. Работает центр сбора наказов, который аккумулирует всю информацию с территорий, распределяет наказы по направлениям и уровням (федеральный, региональный, муниципальный). Из предложений жителей Подмосковья и будет сформирована программа партии», - подчеркнул Брынцалов.

От «Единой России» также будут выдвигаться участники выборов в Мособлдуму по 25 одномандатным округам. Делать это они будут в индивидуальном порядке. Полный список кандидатов можно посмотреть на сайте областного отделения ЕР.