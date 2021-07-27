РИАМО - 27 июл. С 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В частности, были опубликованы 4 закупки на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование», закупки на строительство детских садов на 125 мест каждый в Балашихе и Волоколамске, а также детсада на 80 мест в Балашихе.

Кроме того, объявлена закупка на возведение пристройки на 300 мест к школе в Красногорске. В Одинцове предметом закупки стали проектно-изыскательные работы и строительство детского сада на 330 мест.

Также в инфосистеме опубликованы закупки на реконструкцию стадиона «Спартак» в Серпухове и стадиона СК «Мещера» в Егорьевске.

«Также опубликована закупка на оказание услуг по предоставлению сертификатов на продление сервисной гарантии и технической поддержки программного и аппаратного обеспечения», - заключили в пресс-службе.