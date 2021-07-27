РИАМО - 27 июл. На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском слаженную работу мероприятия обеспечивали 150 волонтеров, которые прошли серьезнейший отбор перед тем, как были допущены к работе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций по региону.

Авиасалон прошел с 20 по 25 июля.

Волонтеры трудились в трех направлениях: КПП, парковки и статистическая экспозиция. Благодаря их помощи, гости авиасалона смогли комфортно наслаждаться новейшими достижениями отечественной и мировой авиационной индустрии.

На МАКС-2021 за 6 дней работы были подписаны контракты на общую сумму в размере 265 млрд рублей. А традиционно грандиозное авиашоу собрало под открытым небом 135 тыс. зрителей.

В летной программе МАКС-2021 приняли участие 6 пилотажных групп: «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», «Первый полет» и команда из Индии – Sarang.

В условиях пандемии попасть на авиасалон можно было только с QR-кодом, подтверждающим факт вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.