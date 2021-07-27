РИАМО - 27 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что коронавирус продолжает циркулировать на территории страны из-за недостаточно высоких темпов вакцинации. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил Песков.

Всего в России зафиксировано 6 172 812 случаев коронавируса, скончались 155 380 Covid-пациентов, выздоровели 5 526 950 человек.

В РФ прививки от Covid-19 делают вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- ВОЗ удалила «российский» штамм коронавируса из списка отслеживаемых мутаций. Штамм «эпсилон», зафиксированный в США, в июле также понизили в уровне опасности.

- Коронавирус выявлен у духовника патриарха Кирилла. Отец Илий чувствует себя удовлетворительно.

- Песков дал оценку борьбе с Covid‑19 в России:

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил Песков.

- Подмосковные врачи вылечили от Covid‑19 еще 1976 человек. Общее число выздоровевших достигло 307 306.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4912 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106.

- За сутки в России зарегистрировали 23 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 973 больных. В Москве - 2 623.

- В Минздраве РФ одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В исследовании будут участвовать 150 пациентов.

- Производитель фальшивых Covid‑сертификатов задержан в Москве. Мужчина признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тыс. рублей.

- Пандемия сохраняет высокий спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. Всего на загородном рынке аренды в Московской области выставлено порядка 3 тыс. лотов.