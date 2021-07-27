РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Во вторник на улице Звездной в подмосковной Балашихе загорелся автомобиль, пожар ликвидировали, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Во вторник в 09:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Балашиха, Улица Звездная, 5. В 9:55 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли 7 человек и две единицы техники.