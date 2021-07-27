РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В парке Люберец 7 августа состоится фестиваль «Счастье вДвойне-2021», семьи с двойнями и близнецами могут зарегистрироваться для участия, сообщили в сообществе активных мам городского округа «Мама оффлайн».

«Друзья, мы рады сообщить о старте регистрации на пятый, юбилейный, фестиваль близнецов, двойняшек, тройняшек «Счастье вДвойне-2021». Это уникальное мероприятие для детей и взрослых состоится 7 августа в парке «Наташинские пруды». Подробности и предварительная запись - в директе Instagram-аккунта мамы двойняшек Надежды @naduwa_n или в директе @mama.offline», - сообщили в сообществе.

Гостей и участников фестиваля ждут мастер-классы, концертная программа, подарки. Начало мероприятия в 11:00 возле белой сцены в парке.