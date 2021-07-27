РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Жители Подольска со 2 августа смогут подать заявления на участие в голосовании по выбору депутатов Госдумы и Мособлдумы по месту нахождения, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В России 19 сентября пройдет единый день голосования, в ходе которого избиратели округа будут выбирать депутатов в Госдуму РФ VIII созыва и Мособлдуму. Голосование на думских и других выборах впервые будет проводиться в три дня – 17, 18 и 19 сентября. Подсчет голосов избирателей начнется сразу после окончания времени голосования в последний из трех дней выборов.

Со 2 августа начнется работа пунктов приема заявлений от избирателей, которые в день голосования не смогут проголосовать на своем избирательном участке. Они могут обратиться с заявлением о предоставлении права участвовать в выборах по месту нахождения на единый портал госуслуг либо в любое подразделение МФЦ, либо по адресу: улица Кирова 4, концертный зал администрации.

В настоящее время идет процесс сдачи кандидатами документов на регистрацию, он продлится до 1 августа включительно. Во вторник начнется регистрация первых кандидатов. Процедура подачи документов на регистрацию кандидатов для участия в выборах будет завершена 4 августа. В этот день будет сформирован окончательный список тех, чьи фамилии избиратель увидит в бюллетенях в сентябре.

В текущем году в состав Подольского одномандатного избирательного округа №124 по выборам депутатов Государственной думы вошли городские округа Подольск, Домодедово, Видное и Лыткарино. Выборы депутатов Московской областной думы на территории округа пройдут по двум одномандатным округам. В состав Подольского одномандатного избирательного округа №16 вошли Подольск и Климовск. А поселения Стрелковское, Лаговское, Дубровицкое и Львовское стали частью Домодедовского одномандатного избирательного округа №4.