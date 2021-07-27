РИАМО - 27 июл. В аэропорту Шереметьево презентовали самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия», названный в честь подмосковного Волоколамска. На фюзеляж воздушного судна нанесены слово «Волоколамск» и изображение герба города, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Лайнер получил свое имя по итогам второго этапа всероссийского конкурса-голосования по присвоению воздушным судам авиакомпании «Россия» названий городов — туристических центров страны. Конкурс проводится совместно с ОНФ в рамках проекта «Путешествуем по России».

«В голосовании приняли участие 16 349 человек. С отрывом туристы отдали свое предпочтение самому древнему городу Московской области — Волоколамску. Теперь именем города назван самолет», - сказал координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

За Волоколамск в конкурсе проголосовали 7177 человек. Полунчуков выразил надежду, что теперь путешественники больше узнают об этом городе и захотят посетить его, чтобы познакомиться с достопримечательностями.

Туристическая жемчужина Подмосковья

Волоколамск располагается на западе Подмосковья в 100 км от Москвы. Это старейший город в Московской области и один из древнейших городов России, где сохранилось множество памятников архитектуры и культуры. Среди них Волоколамский кремль, древние монастыри и церкви, монументы в память о боях Великой Отечественной войны.

«Как известно, обычай присваивать судам имена городов имеет очень древние корни. Авиакомпания «Россия» продолжает эту замечательную традицию, и сегодня мы встречаем авиалайнер, который несет гордое имя Волоколамска на своем борту. Волоколамск — древнейший город Московской области, он упоминается в летописях на 12 лет раньше Москвы. Мы рады, что выбор участников голосования пал на Волоколамск, это подтверждает статус города как одной из туристических жемчужин нашего региона», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она отметила, что лайнер с именем Волоколамска на борту будет осуществлять рейсы по всей стране.

«Люди в разных уголках России узнают о Волоколамске и, я уверена, захотят посетить этот замечательный и гостеприимный город. Поздравляю всех жителей Подмосковья с сегодняшним знаменательным событием!» — заключила Виртуозова.

Привлекая путешественников

Пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков рассказал, что в парке авиаперевозчика уже есть лайнеры отечественного производства, названные в честь городов Московской области — Сергиева Посада, Звенигорода и Дмитрова.

«Недавно в парке компании появились самолеты «Талдом» и «Истра». Сегодня к ним присоединился «Волоколамск». Выполняя полеты по внутрироссийским региональным направлениям, эти самолеты рассказывают пассажирам о многообразии туристического потенциала Московской области и позволяют привлечь внимание россиян к уникальным с исторической и культурной точки зрения городам, находящимся в непосредственной близости от столицы», — добавил Стариков.

В парке авиакомпании «Россия» эксплуатируются более 30 самолетов Superjet 100. Из Москвы лайнеры выполняют полеты по 23 направлениям. Количество отечественных самолетов в парке «России» к концу 2021 года увеличится до 66 штук. Тем самым «Россия» станет крупнейшим эксплуатантом отечественной авиатехники.