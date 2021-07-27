РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. В подмосковном Домодедове с 9 по 15 августа в формате онлайн пройдет ежегодный инклюзивный детский фестиваль «Вместе», сообщается в группе добровольческого движения «Дорогою добра» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля пройдут конкурсы рисунков, фото и видео, флешмобы для детей и взрослых в соцсетях. Онлайн-открытие фестиваля пройдет 9 августа.

Участников в формате онлайн ждут мастер-классы, консультации специалистов, игры с аниматорами, много полезной информации от экспертов для семей с детьми с особыми потребностями, а также для волонтеров и тех, кто готов организовывать благотворительные акции и движения в своих городах Московской области.

15 августа в парке «Елочки» пройдет награждение победителей конкурсов и флешмобов и торжественное закрытие фестиваля. Гостями праздника станут дети, проживающие в разных муниципалитетах Московской области — в том числе дети из семей в трудной жизненной ситуации и дети с особыми потребностями.

Подробности можно узнать на официальном сайте фестиваля.