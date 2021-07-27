РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В городском округе Люберцы сотрудники полиции раскрыли кражу нивелиров из магазина, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Заявление о краже двух лазерных нивелиров из магазина, расположенного на Новорязанском шоссе в городском округе Люберцы, поступило в дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» от представителя магазина. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 24-летний мужчина. Похищенное имущество возвращено владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.