РИАМО - 27 июл. В Московской области из-за высокого риска возникновения пожаров продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 12:00 29 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На территории региона местами сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, местами чрезвычайная – 5 класса.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень опасности погоды из-за сильной жары действует в Москве до 20:00 вторника.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Воронежской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях ЦФО.

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