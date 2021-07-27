РИАМО - 27 июл. В Московской области из-за высокого риска возникновения пожаров продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 12:00 29 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
На территории региона местами сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, местами чрезвычайная – 5 класса.
«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Такой же уровень опасности погоды из-за сильной жары действует в Москве до 20:00 вторника.
Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Воронежской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях ЦФО.
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