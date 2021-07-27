РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» обозначил в Люберцах топ адресов, по которым спецтехнике сложно проехать к контейнерным площадкам, сообщает пресс-служба компании.

Мусоровозы и бункеровозы, которые с первого раза не могут проехать к контейнерной площадке, вынуждены возвращаться сюда несколько раз. Это нарушает график вывоза и ведет к перенакоплению отходов.

«Мы подготовили топ локаций, где происходят сложности с проездом спецтехники чаще всего. Это город Люберцы, проспект Гагарина, дома №№24 к.3 и 26 к.3; поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дома №№8 и 10А; поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №43», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что жители могут помочь в решении проблемы с неправильной парковкой автомобилей возле контейнерных площадок.

«Факт нарушения необходимо зафиксировать и отправить в приложение «Добродел», раздел «Народный инспектор». Информация поступит в Госадмтехнадзор Московской области, и в следующий раз автовладелец найдет для парковки более подходящее место», - заключается в сообщении.