РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. В Домодедове до 8 августа пройдет конкурс детских рисунков «Дети Вместе», сообщается на сайте Ежегодного инклюзивного детского фестиваля «Вместе».

Конкурс рисунков «Дети Вместе» предназначен для раскрытия творческого потенциала детей, проживающих на территории Московской области, а также для привлечения внимания населения к проблеме социальной интеграции детей с ОВЗ.

Участниками могут стать дети от 4 до 18 лет, проживающие в Подмосковье, как с ограниченными возможностями здоровья, так и без них. Конкурс проводится в трех номинациях: «Мир без границ» - работы на тему доступной среды для людей с ОВЗ; «Дружба без границ» - рисунки на тему дружбы нормотипичных и особенных детей; «Добро без границ» - работы на тему волонтерства, помощи нуждающимся и людям с ОВЗ.

Принять участие можно до 8 августа. Для этого нужно написать на почту: deti-vmeste@mail.ru, в теме письма нужно указать «Конкурс рисунков_ФИО заявителя», а также приложить фото или скан конкурсной работы, заявку и согласие на обработку персональных данных. Оригиналы документов и оригинал конкурсной работы предоставляются в день награждения участников и победителей конкурса.

Церемония награждения победителей пройдет 15 августа в ГПКиО «Елочки». Победители, которые не смогут приехать, получат призы по месту жительства.

Подробнее ознакомиться с регламентом конкурса и заполнить заявку можно на сайте фестиваля.