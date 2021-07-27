РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. В туристском информационном центре (ТИЦ) аэропорта Домодедово провели День Серпухова, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие продолжило летнюю программу ТИЦ и познакомило посетителей павильона с новыми гранями Серпухова через туристические проекты.

В период пандемии в Серпухове открылся современный, интерактивный Музей оживших историй купчихи Агриппины Костяковой. С ней самой, ее родственницей Палашей и другими обитателями музея познакомились гости ТИЦ. Также посетители услышали легенды и сказки Серпухова и поучаствовали в конкурсах и шарадах.

Кроме того, посетителям рассказали о зубрах, живущих в Приокско-Террасном заповеднике. Заповедник сегодня является не просто заповедной локацией с животными, но и превратился в мощную туристическую точку притяжения области.

Музейно-выставочный центр города провел в ТИЦ мастер-классы «Павлин в технике оригами» и мастер-класс по изготовлению кукол из текстиля. Павлин – символ города, он обозначен на гербе Серпухова.

Также в ТИЦ представили серпуховскую помадку, фермерские сыры и квас.

Это уже пятое в этом году мероприятие в ТИЦ аэропорта Домодедово, посвященное туристическим городам Подмосковья. Ранее в ТИЦ Домодедово прошли презентации, посвященные подмосковным городским округам Истра, Орехово-Зуево и Раменское, а также городу Верея.

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