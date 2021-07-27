РИАМО - 27 июл. В связи с жаркой погодой сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут предлагать пассажирам питьевую воду 27 июля, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Раздача воды пройдет с 16:00 до 19:00 на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станциях: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское.

Ранее в Москве объявили экстренное предупреждение из-за жары. Днем в городе ожидается повышение температуры местами до +30 градусов.

Жителям советуют избегать перегрева на солнце, выходя на улицу, надевать одежду светлых тонов и не забывать про головной убор. Кроме того, необходимо пить больше воды.