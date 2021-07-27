РИАМО - 27 июл. В Центральной России наступил сезон сбора грибов. У некоторых людей на эти дары леса может проявиться аллергия. И не только при их употреблении, но и во время сбора. Что делать, если в лесу резко ухудшилось самочувствие, рассказала врач иммунолог-аллерголог Анна Максимова.

Аллергия на грибы и ягоды в лесу может проявиться в виде крапивницы и дерматита. Особенно, если грибник не надевает перчатки.

Однако взаимодействие с грибами может спровоцировать приступ астмы. Врач рекомендует немедленно возвращаться к населенному пункту, даже если грибник ощущает только легкое недомогание. Если аллергическая реакция началась, интенсивность, с которой она будет проходить, предсказать сложно.

«И, если появляются угрожающие жизни симптомы – удушье, головокружение, резкое снижение артериального давления, ярко выраженные боли в животе, отеки – нужно срочно звать на помощь», – объяснила ведущий специалист Научно-клинического центра аллергологии и иммунологии, врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова в эфире радио Sputnik.

А вот когда аллергия возникает после употребления грибов, виновниками могут быть совсем не подберезовики или грузди, реакцию может вызвать почва, в которой они росли.

«С точки зрения диагностики нельзя проверить, что у человека, например, аллергия на подберезовики или на подосиновики. Но грибы впитывают все, что есть в почве, в том числе тяжелые металлы», - объяснила Максимова.

Грибной сезон 2021 в Подмосковье: где собирать ранние грибы>>