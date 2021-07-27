РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. На землях Хлебниковского участкового лесничества в городском округе Мытищи во вторник приступили к работам по сносу самовольных построек, которые использовалась в качестве пейнтбольного клуба, кафе и общежития, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В результате контрольно-надзорных мероприятий подмосковными лесничими в январе 2020 года в Мытищах выявлен факт нахождения в лесу нескольких беседок, шатров, подсобных помещений и вагончиков, которые в нарушение закона, без официального разрешения использовались под пейнтбольный клуб, кафе, а в ночное время и общежитие.

По иску областного комитета лесного хозяйства в августе 2020 года судом удовлетворены требования к лицам, занимающим участок, снести все самовольные постройки. С января 2021 года, несмотря на возбужденное исполнительное производство и исправное применение судебным приставом к должникам административных штрафов, обжитую предпринимателями курортную зону никто сносить не намеревался.

В ситуацию вмешалось Главное управление региональной безопасности Московской области и в кратчайшие сроки удалось объединить усилия всех правоохранительных органов и специализированных учреждений. Кроме судебного пристава-исполнителя привлечены подразделения спецназначения областного управления ФССП России, сотрудники местной полиции и оперативного реагирования ГУ МВД России по Московской области, а также представители комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В результате слаженного взаимодействия всех органов и служб Московской области удалось организовать снос незаконных объектов в черте леса. Участок лесничества в ближайшее время будет приведен в соответствие с требованиями закона – в первозданное состояние. В процессе сноса сотрудниками правоохранительных органов выявлено проживание пяти иностранных граждан, пребывающих на территории России незаконно.

«Такие объекты представляют угрозу общественной безопасности Подмосковья. Главным управлением региональной безопасности Московской области разработаны меры по пресечению деятельности нелегальных гостиниц, самовольных строений, работа по ликвидации подобных сооружений будет продолжена», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.