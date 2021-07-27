РИАМО - 27 июл. В Краснопресненское депо Москвы уже поставили все 40 новых односекционных трамваев, 26 июля прибыл последний заказанный вагон, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В депо были поставлены трамваи нового поколения. Вагоны адаптированы для маломобильных пассажиров. Кроме того, в салонах трамваев оборудованы система климат-контроля, разъемы USB и TYPE-C для зарядки различных гаджетов, установлены мультимедийные экраны.

«Мы получили 40 новых вагонов с опережением графика и выводим их на маршруты почти на 3 месяца раньше, чем планировали. Это комфортный и современный транспорт, который меняет устаревшие трамваи на севере и северо-западе Москвы», - отметил заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что новые вагоны полностью низкопольные. Трамваи удобны для входа и выхода всем пассажирам.

По его словам, всего в 2021 году в мегаполис поставят свыше 100 трамваев.