РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Жители поселка Нахабино подмосковного Красногорска обратились к главе горокруга Алексею Спасскому с вопросами по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Спасский провел личный прием граждан в территориальном отделе Нахабино 26 июля.

В ходе встречи жители поселка подняли вопросы ЖКХ, земельных и имущественных отношений. По поручению главы округа профильные специалисты в кратчайшие сроки должны направить ответы заявителям и оперативно отреагировать на обращения по хозяйственной части. Также граждан проконсультируют по юридическим вопросам.

Записаться на личный прием можно по телефонам: 8(495)562-34-77, 8(495)562-81-23.