РИАМО - 27 июл. Жители Подмосковья с помощью приложения «Народный инспектор» зафиксировали более 10,5 тыс. случаев парковок автомобилей в неположенных местах с начала 2021 года, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

«С начала 2021 года при помощи приложения зафиксировано 10 545 случаев парковки на газонах, детских игровых площадках и на территориях с зелеными насаждениями», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Для фиксирования нарушения пользователю приложения достаточно сделать всего 4 клика. Это займет примерно 30 секунд. На видео должны хорошо различаться номер автомобиля нарушителя и площадка.

После отправки сообщение поступает инспекторам Госадмтехнадзора. В результате всех этих действий нарушителя привлекают к административной ответственности.