РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Автоинспекторы и общественники подмосковного Подольска провели профилактическое мероприятие по дорожной безопасности в центре помощи семьи и детям, где рассказали о дорожных ловушках, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску при поддержке Общественного совета при УМВД совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели урок по дорожной безопасности для воспитанников центра помощи семьи и детям.

Полицейские рассказали ребятам об основах безопасного поведения на дороге и во дворе и дорожных ловушках, которые могут подстерегать пешехода или велосипедиста. Также предложили нарисовать светофор и основные дорожные знаки, а потом объяснить их значение.

В завершение стражи порядка вручили участникам мероприятия тематические памятки по дорожной безопасности и световозвращающие браслеты.