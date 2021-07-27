РИАМО - 27 июл. В усадьбе Шахматово в городском округе Солнечногорск 1 августа состоится День поэзии, посвященный памяти Александра Блока. На празднике прозвучат его произведения и стихи других поэтов Серебряного века, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Перед зрителями выступят профессиональные музыканты, на сцене представят театральные постановки. А еще для гостей организуют мастер-классы.

Мероприятие начнется в 12:00. Его проведут в формате open-air на поляне Шахматова с учетом всех требований Роспотребнадзора.

Первый День поэзии в Шахматове провели в 1969 году. Тогда в нем участвовали Павел Антокольский, Маргарита Алигер, Евгений Долматовский, Евгений Евтушенко, Владимир Солоухин, Булат Окуджава и другие известные авторы. Именно в тот год устоялся нынешний формат праздника: выступающие обязательно говорят о Блоке, читают его стихи и свои сочинения.

Шахматово – одна из трех усадьб, входящих в состав Музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Здесь Блок жил в летние месяцы, называя эти места родными. Недалеко отсюда, в Боблове, располагалась усадьба Менделеевых, а в селе Тараканово – церковь Архангела Михаила, в которой Блок венчался с Любовью Менделеевой.